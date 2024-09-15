Masterchef patlıcan musakka tarifi! Patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka püf noktası
Masterchef’in dokunulmazlık yarışında mavi ve kırmızı takımlar arasında düello oyunu oynandı. İki takımda en iyi patlıcan musakkayı yapmak için yarıştı. Peki, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? Patlıcan musakkanın püf noktası nedir? İşte, Masterchef patlıcan musakka tarifi ve püf noktası…
Patlıcan musakka için gerekli malzemeler
Musakka için;
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet orta boy kuru soğan
3 adet orta boy çarliston biber
4 adet orta boy patlıcan
300 gram az yağlı kıyma
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2 adet domates
1 su bardağı su
Patlıcanları kızartmak için;
2 su bardağı ayçiçek yağı
Patlıcan musakka nasıl yapılır?
Patlıcan musakka için ilk olarak, patlıcanların uç kısımlarını kesip, kabuklarını alacalı bir şekilde soyun. Halka halka kestiğiniz patlıcanları, acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletin.
Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından, üzerine biberi ilave edin ve kavurmaya devam edin. Hazırlanan soğan ve biber karışımına kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyip pişirmeye devam edin.