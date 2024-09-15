Masterchef patlıcan musakka tarifi! Patlıcan musakka nasıl yapılır? Patlıcan musakka püf noktası

Bir tavada sıvı yağı kızdırın ve yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından, üzerine biberi ilave edin ve kavurmaya devam edin. Hazırlanan soğan ve biber karışımına kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyip pişirmeye devam edin.