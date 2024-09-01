Masterchef perde pilavı tarifi! Masterchef perde pilavı nasıl yapılır?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Siirt yöresine ait, coğrafi işaret tescilli bir lezzet olan perde pilavı yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise perde pilavının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle enfes bir yemek olan perde pilavı nasıl yapılır? Perde pilavı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef perde pilavı tarifi…
Perde pilavı yapmak için gerekli malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
2,5 su bardağı baldo pirinç
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1 adet haşlanmış tavuk
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızıbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
Perde pilavının hamuru için gerekli malzemeler
100 gram tereyağı
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Perde pilavının kalıbını yağlamak için gerekli malzemeler
100 gram tereyağı
100 gram kabukları soyulmuş çiğ badem
Perde pilavı nasıl yapılır?
Perde pilavının hamuru için; tereyağı, yoğurt, yumurta, tuz ve unu derin bir kapta yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Beze haline getirilen hamur, üzeri kapatılarak dinlenmeye bırakılır.