Masterchef perde pilavı tarifi! Masterchef perde pilavı nasıl yapılır?

Perde pilavı nasıl yapılır?

Perde pilavının hamuru için; tereyağı, yoğurt, yumurta, tuz ve unu derin bir kapta yumuşak ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Beze haline getirilen hamur, üzeri kapatılarak dinlenmeye bırakılır.