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  4. MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları

MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları

MasterChef'te oynanan 'Şef Takibi' oyununda yarışmacılar çeşitli ürünlerin arasında polenta da yaptı. Mısır unundan yapılan lapa şeklindeki bir İtalyan yemeği olan polenta, Türk mutfağındaki mıhlamaya benzer bir yemektir. Peki, MasterChef polenta nasıl yapılır? İşte, MasterChef polenta tarifi ve püf noktaları...

MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları - Sayfa 1

Polenta için gerekli malzemeler

1 su bardağı mısır irmiği

2 su bardağı su

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı tuz

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri 

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MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları - Sayfa 2

Polenta nasıl yapılır?

Polenta için, bir tencerenin içerisine su, tuz ve zerdeçal koyulur ve kaynatılır.

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MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları - Sayfa 3

Su kaynamaya başladığında ocak kısık ateşe alınır ve karışıma mısır irmiği eklenir.

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MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları - Sayfa 4

Su tekrar kaynayana kadar karıştırılır. Su kaynadığında ocağın altı kısılır ve ortalama 25 dakika pişirilir. Pişerken ara ara karıştırılır.

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