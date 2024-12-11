MasterChef polenta tarifi! Polenta nasıl yapılır? Polenta püf noktaları
MasterChef'te oynanan 'Şef Takibi' oyununda yarışmacılar çeşitli ürünlerin arasında polenta da yaptı. Mısır unundan yapılan lapa şeklindeki bir İtalyan yemeği olan polenta, Türk mutfağındaki mıhlamaya benzer bir yemektir. Peki, MasterChef polenta nasıl yapılır? İşte, MasterChef polenta tarifi ve püf noktaları...
Polenta için gerekli malzemeler
1 su bardağı mısır irmiği
2 su bardağı su
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı tuz
75 gram tereyağı
100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri
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Polenta nasıl yapılır?
Polenta için, bir tencerenin içerisine su, tuz ve zerdeçal koyulur ve kaynatılır.
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