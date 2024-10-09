MasterChef portakallı ördek tarifi! Portakallı ördek nasıl yapılır? Portakallı ördek püf noktası
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan portakallı ördek yapmalarını istedi. Portakallı ördek Çin mutfağına özgü olarak bilinse de aslında Fransız mutfağına özgü bir tat. Yemeğin orijinal adı ise duck à l'orange. Peki, MasterChef portakallı ördek nasıl yapılır? Portakallı ördek yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef portakallı ördek tarifi ve püf noktası...
Portakallı ördek için gerekli malzemeler
1 adet bütün ördek
3 adet portakal
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı bal
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tane karabiber
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
1 tatlı kaşığı tuz
Portakallı ördek nasıl yapılır?
Ördeği güzelce temizleyin. İçini yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. Salçaya biraz tuz ekleyip karıştırdıktan sonra ördeğin üzerine ovuşturarak yayın. Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırıp ördeğin her tarafını 4-5 dakika kadar kızartın. Kızaran ördeğin derisine bıçakla çizikler atın.
Tencereye ördeğin üzerini geçecek kadar su ekleyin. 1 adet portakalın suyunu sıkıp tencereye ilave edin. Tuz, kişniş ve defne yaprağını da ekleyip kapalı kapalı halde etleri yumuşayana kadar 1 saat civarında pişirin. Pişen ördeği fırın tepsisine alın. Kalan portakalların suyunu sıkın
İçine balı ve ördeğin haşlama suyundan 1 kepçe kadarını ekleyip sos kıvamına getirin. Sosu tepsiye aldığınız ördeğin üzerine güzelce gezdirin. Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra ördeği fırına verin. Derisi kızardıktan sonra çıkarıp dilimleyerek sıcak servis edin.