MasterChef profiterol tarifi! Profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi

Kremayı hazırlamak için; bir sos tenceresine süt, toz şeker, un ve yumurtayı eklenip orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırılır. Koyulaşan kremaya vanilin eklenip karıştırılır. Ardından ocaktan alınır ve oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine doldurup, en az 1 saat buzdolabında bekletilir.