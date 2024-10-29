MasterChef profiterol tarifi! Profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi
MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şef kaptanlık yarışında yarışmacılardan enfes çikolata sosu ve kreması ile çikolatalı tatlı sevenlerin favorisi olan profiterol yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri de evde profiterol tarifini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef profiterol nasıl yapılır? Profiterol yapmak için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef profiterol tarifi...
Profiterol için gerekli malzemeler
Pate a Choux (Pataşu) hamuru için malzemeler
125 gram (yarım paket) margarin
1 su bardağı su
1 su bardağı un
3 adet yumurta
Krema için malzemeler
2,5 su bardağı süt
1,5 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 paket vanilin
Kremayı hazırlamak için; bir sos tenceresine süt, toz şeker, un ve yumurtayı eklenip orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırılır. Koyulaşan kremaya vanilin eklenip karıştırılır. Ardından ocaktan alınır ve oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine doldurup, en az 1 saat buzdolabında bekletilir.