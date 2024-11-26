MasterChef sandviç ekmeği tarifi! Evde sandviç ekmeği nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan sandviç hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için en güzel sandviçleri hazırlayarak kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef sandviç ekmeği nasıl yapılır? Evde sandviç ekmeği yapabilmek için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef sandviç ekmeği tarifi...
Sandviç ekmeği için gerekli malzemeler
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı sıvı yağ (hamuru toplamak için)
4-4,5 su bardağı un
Sandviç ekmeğinin üzeri için gerekli malzemeler
1 kahve fincanı su
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Sandviç ekmeği nasıl yapılır?
Sandviç ekmeği için maya, şeker ve sıvılar karıştırılır. Tuz un eklenip yoğrulur. Unun miktarı kontrollü bir şekilde eklenir, böylece ele yapışmayan ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edilir.