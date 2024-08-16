  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası

Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Takım oyununda konsept, “7 ada ülkesinden 7 yemek” idi. Yemeklerin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) geleneksel lezzeti şeftali kebabı da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise şeftali kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, şeftali kebabı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Şeftali kebabı nasıl yapılır? İşte, Masterchef şeftali kebabı tarifi ve püf noktası…

Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası - Sayfa 1

Şeftali kebabı

Şeftali kebabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) geleneksel lezzetlerinden biridir. Kuzunun "gömlek" denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan, yeşil biber, maydanoz ve baharatlar ile hazırlanan köfte ile doldurulup, dolma biçiminde sarılarak, mangalda, ızgarada ya da fırında pişirilmesi şeklinde hazırlanan bir kebaptır.

1 | 5
Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası - Sayfa 2

Şeftali kebabı için gerekli malzemeler

Kuzu gömlek yağı

300 gram yağsız kıyma

1 adet soğan

4-5 dal maydanoz

2-3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

2 | 5
Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası - Sayfa 3

Şeftali kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle soğan rendelenir. Soğanın fazla suyu sıkılarak derin bir kaba alınır. Maydanoz da ince ince kıyılır ve soğanın yanına eklenir. Kıymada eklenir ve üzerine baharatlar ile galete unu konur. Yarım çay bardağı su ile kıymalı harç iyice yoğrulur ve 1 saat dinlendirilir. Ardından köfte yapılır.

3 | 5
Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası - Sayfa 4

Yıkanan gömlek yağı dikdörtgen şeklinde kesilir. Kesilen parçalar tezgaha serilir. Köfteler gömlek yağının içerisine sarılır. Mangalda, ızgarada ya da 200 derecelik fırında pişirilir. Piştikten sonra lavaşa sarılarak ya da tabakta pirinç pilavı eşliğinde sıcak olarak tüketilebilir.

4 | 5