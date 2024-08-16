Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde, haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Takım oyununda konsept, “7 ada ülkesinden 7 yemek” idi. Yemeklerin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) geleneksel lezzeti şeftali kebabı da vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise şeftali kebabının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, şeftali kebabı yapmak için hangi malzemeler gerekli? Şeftali kebabı nasıl yapılır? İşte, Masterchef şeftali kebabı tarifi ve püf noktası…
Şeftali kebabı
Şeftali kebabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) geleneksel lezzetlerinden biridir. Kuzunun "gömlek" denilen yağlı iç zarının kıyma, soğan, yeşil biber, maydanoz ve baharatlar ile hazırlanan köfte ile doldurulup, dolma biçiminde sarılarak, mangalda, ızgarada ya da fırında pişirilmesi şeklinde hazırlanan bir kebaptır.
Şeftali kebabı için gerekli malzemeler
Kuzu gömlek yağı
300 gram yağsız kıyma
1 adet soğan
4-5 dal maydanoz
2-3 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay bardağı su
Şeftali kebabı nasıl yapılır?
Öncelikle soğan rendelenir. Soğanın fazla suyu sıkılarak derin bir kaba alınır. Maydanoz da ince ince kıyılır ve soğanın yanına eklenir. Kıymada eklenir ve üzerine baharatlar ile galete unu konur. Yarım çay bardağı su ile kıymalı harç iyice yoğrulur ve 1 saat dinlendirilir. Ardından köfte yapılır.
Yıkanan gömlek yağı dikdörtgen şeklinde kesilir. Kesilen parçalar tezgaha serilir. Köfteler gömlek yağının içerisine sarılır. Mangalda, ızgarada ya da 200 derecelik fırında pişirilir. Piştikten sonra lavaşa sarılarak ya da tabakta pirinç pilavı eşliğinde sıcak olarak tüketilebilir.