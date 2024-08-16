Masterchef şeftali kebabı tarifi! Şeftali kebabı nasıl yapılır? Şeftali kebabı püf noktası

Şeftali kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle soğan rendelenir. Soğanın fazla suyu sıkılarak derin bir kaba alınır. Maydanoz da ince ince kıyılır ve soğanın yanına eklenir. Kıymada eklenir ve üzerine baharatlar ile galete unu konur. Yarım çay bardağı su ile kıymalı harç iyice yoğrulur ve 1 saat dinlendirilir. Ardından köfte yapılır.