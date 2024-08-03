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Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları

Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan şıhıl mahşi (dolmaların şahı) yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise şıhıl mahşinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, şıhıl yapmak için hangi malzemeler gerekli? Şıhıl mahşi nasıl yapılır? İşte, Masterchef şıhıl mahşi tarifi…

Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları - Sayfa 1

Şıhıl mahşi

“Dolmaların şahı” anlamına gelen şıhıl mahşi bir tür kabak dolmasıdır. Şıhıl mahşinin klasik kabak dolmasından farkı, kabakların oyulduktan sonra kızartılmasıdır.

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Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları - Sayfa 2

Şıhıl mahşi için gerekli malzemeler

5 adet dolmalık kabak

300 gram kıyma

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kahve fincanı haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

 

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Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları - Sayfa 3

Sos için gerekli malzemeler

1 yemek kaşığı salça

1 kase yoğurt

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Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları - Sayfa 4

Şıhıl mahşi yapılışı

Kabaklar yıkanır ve bir çatal yardımıyla çizilir. Çizilen kabaklar boylarına göre ikiye ya da üçe bölünür. İçleri bir kaşık ile oyularak çıkartılır. Ardından kabaklar sıvı yağda çevirerek kızartılır.

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