Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan şıhıl mahşi (dolmaların şahı) yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise şıhıl mahşinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, şıhıl yapmak için hangi malzemeler gerekli? Şıhıl mahşi nasıl yapılır? İşte, Masterchef şıhıl mahşi tarifi…
Şıhıl mahşi
“Dolmaların şahı” anlamına gelen şıhıl mahşi bir tür kabak dolmasıdır. Şıhıl mahşinin klasik kabak dolmasından farkı, kabakların oyulduktan sonra kızartılmasıdır.
Şıhıl mahşi için gerekli malzemeler
5 adet dolmalık kabak
300 gram kıyma
1 adet soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kahve fincanı haşlanmış nohut
Yarım demet maydanoz
2 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Sos için gerekli malzemeler
1 yemek kaşığı salça
1 kase yoğurt
Şıhıl mahşi yapılışı
Kabaklar yıkanır ve bir çatal yardımıyla çizilir. Çizilen kabaklar boylarına göre ikiye ya da üçe bölünür. İçleri bir kaşık ile oyularak çıkartılır. Ardından kabaklar sıvı yağda çevirerek kızartılır.