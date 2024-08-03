Masterchef şıhıl mahşi (dolmaların şahı) tarifi! Şıhıl mahşi nasıl yapılır?Şıhıl mahşi püf noktaları

Şıhıl mahşi yapılışı

Kabaklar yıkanır ve bir çatal yardımıyla çizilir. Çizilen kabaklar boylarına göre ikiye ya da üçe bölünür. İçleri bir kaşık ile oyularak çıkartılır. Ardından kabaklar sıvı yağda çevirerek kızartılır.