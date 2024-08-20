Masterchef simit tarifi! Simit nasıl yapılır? Simidin püf noktası nedir?

Simit nasıl yapılır?

Derin bir kabın içerisine ılık su, maya ve şeker koyulur ve güzelce karıştırıldıktan sonra 5 dakika bekletilir. Karıştırma kabına un ve tuz koyulup karıştırılır ve mayalı karışımın üzerine eklenir. Güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edilir. Hamurun Üzeri streç filmle ya da nemli bir bezle örtülür ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Ardından hamur tezgaha alınır ve bezelere ayrılır. Bezelerin her biri rulo şeklinde uzatılır. Yapılan iki rulo şeklindeki hamur örgü biçiminde örülür. Saha sonra uçları birleştirilir ve bir yuvarlak elde edilir.