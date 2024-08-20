Masterchef simit tarifi! Simit nasıl yapılır? Simidin püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan simit yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise simidin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, simit yapmak için hangi malzemeler gerekli? Simit nasıl yapılır? İşte, Masterchef simit tarifi ve püf noktası…
Simit için gerekli malzemeler
1,5 su bardağı ılık su
1,5 çay kaşığı instant maya
1,5 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
4 - 4,5 su bardağı un
Simidi bulamak için gerekli malzemeler
1 çay bardağı üzüm pekmezi
1 çay bardağı sıcak su
Kavrulmuş susam
Simit nasıl yapılır?
Derin bir kabın içerisine ılık su, maya ve şeker koyulur ve güzelce karıştırıldıktan sonra 5 dakika bekletilir. Karıştırma kabına un ve tuz koyulup karıştırılır ve mayalı karışımın üzerine eklenir. Güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edilir. Hamurun Üzeri streç filmle ya da nemli bir bezle örtülür ve oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Ardından hamur tezgaha alınır ve bezelere ayrılır. Bezelerin her biri rulo şeklinde uzatılır. Yapılan iki rulo şeklindeki hamur örgü biçiminde örülür. Saha sonra uçları birleştirilir ve bir yuvarlak elde edilir.
Su ile pekmez karıştırılarak açılır. Hazırlanan simitler önce pekmezli suya batırılır, ardından susama bulanır. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alınır ve önceden ısıtılmış 240 derecede fırında üzerleri kızarana kadar ortalama 25 dakika kadar pişirilir.