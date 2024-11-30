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  4. MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir?

MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir?

MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Bursa mutfağına özgü süt helvası yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise süt helvasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef süt helvası tarifi ve püf noktaları...

MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? - Sayfa 1

Süt helvası için gerekli malzemeler

Helva için malzemeler

1 litre süt

5 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 adet yumurta sarısı

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MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? - Sayfa 2

Süt helvasının üzeri için malzemeler

3 yemek kaşığı fındık içi

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MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? - Sayfa 3

Süt ve şekeri birlikte, şeker eriyene kadar karıştırın.

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MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? - Sayfa 4

Tereyağı ve unu, derin bir tavada, orta ateşte, unun kokusu çıkana kadar kavurun.

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