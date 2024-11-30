MasterChef süt helvası tarifi! Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir?
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Bursa mutfağına özgü süt helvası yapmalarını istedi. MasterChef izleyicileri tarafından ise süt helvasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef süt helvası nasıl yapılır? Süt helvasının püf noktaları nelerdir? İşte, MasterChef süt helvası tarifi ve püf noktaları...
Süt helvası için gerekli malzemeler
Helva için malzemeler
1 litre süt
5 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 adet yumurta sarısı
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