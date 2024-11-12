MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Mersin'e özgü tantuni yapmalarını istedi. Peki, MasterChef tantuni nasıl yapılır? Tantuni için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tantuni tarifi...
Tantuni için gerekli malzemeler
4 adet tandır lavaşı
400 gram ince doğranmış dana kontrfile
Yarım çay bardağı pamuk yağı
1/4 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay bardağı su
1/4 demet maydanoz
2 adet domates
1 adet soğan
Limon
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Wok ya da sac tava ocakta kızdırılır. Pamuk yağı tavaya dökülür ve haşlanan etler üzerine eklenir.
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