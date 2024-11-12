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  4. MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır?

MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Mersin'e özgü tantuni yapmalarını istedi. Peki, MasterChef tantuni nasıl yapılır? Tantuni için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tantuni tarifi...

MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır? - Sayfa 1

Tantuni için gerekli malzemeler

4 adet tandır lavaşı

400 gram ince doğranmış dana kontrfile 

Yarım çay bardağı pamuk yağı

1/4 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay bardağı su

1/4 demet maydanoz

2 adet domates

1 adet soğan 

Limon

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MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır? - Sayfa 2

Tantuni nasıl yapılır?

Tantuni için etler ince dilimler halinde kesilir ve haşlanır.

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MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır? - Sayfa 3

Wok ya da sac tava ocakta kızdırılır. Pamuk yağı tavaya dökülür ve haşlanan etler üzerine eklenir.

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MasterChef tantuni tarifi! Tantuni nasıl yapılır? - Sayfa 4

Toz biber de eklenerek karıştırılır. Yavaş yavaş su eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilir.

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