MasterChef tarhana çorbası! Tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasının püf noktası nedir?
MasterChef’in bu haftaki dış çekimi Uşak'ta gerçekleştirildi. Takım oyununda Uşak yöresine özgü tarhana çorbası yapıldı. Peki, MasterChef tarhana çorbası nasıl yapılır? Tarhana çorbasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef tarhana çorbası tarifi ve püf noktası...
Tarhana çorbası için malzemeler
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı kuru nane
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 diş ezilmiş sarımsak
Tarhana çorbası nasıl yapılır?
Toz tarhana geniş bir kaseye alınır. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak su eklenerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Tarhana yumuşayana dek, oda sıcaklığında yumuşamaya bırakılır.
Bu sırada geniş bir tencereye sıvı yağ ve tereyağı eklenip, orta ateşte eritilir. Ezilmiş sarımsak ve salça eklenerek kavrulur.