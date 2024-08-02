Masterchef tarte tatin tarifi! Masterchef tarte tatin nasıl yapılır? Tarte tatin püf noktaları
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Fransız mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan tarte tatin yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise tarte tatinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, tarte tatin yapmak için hangi malzemeler gerekli? Tarte tatin nasıl yapılır? İşte, Masterchef tarte tatin tarifi…
Tarte tatin
Fransız mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan tarte tatin, şeftalilerin, tart pişmeden önce tereyağı ve şeker ile karamelize edildiği hamur işi bir tatlıdır. Tarte tatin elma ile de yapılır.
Tarte tatin yapmak için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler:
150 gram tereyağı
1 adet yumurta
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Aldığı kadar un
Şeftali dolgusu için malzemeler:
4 adet orta boy şeftali
4 yemek kaşığı toz şeker
1,5 yemek kaşığı mısır nişastası
Tarte tatin yapılışı
Öncelikle şeftalilerin kabukları soyulur ve elma dilim şeklinde kesilir.
Elma dilim şeklinde kesilen şeftaliler tavaya alınır ve üzerine toz şeker koyulur Şeftaliler orta ateşte suyunu salıp yumuşayana kadar pişirilir.
Bir kasenin içinde mısır nişastası az miktarda bir su ile çözeltip şeftalinin içine katılır ve kıvam alınca ocağımızın altı kapatılır. (Bu aşamada isteğe göre ceviz de ekleyebilirsiniz.) Yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı alınır. Üzerine yumurta kırılır ve özleşene kadar karıştırılır. Ardından yumurta ve tereyağının içerisine pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozu bir süzgeç ile elenerek eklenir ve yine karıştırılır.