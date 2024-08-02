Masterchef tarte tatin tarifi! Masterchef tarte tatin nasıl yapılır? Tarte tatin püf noktaları

Tarte tatin yapılışı

Öncelikle şeftalilerin kabukları soyulur ve elma dilim şeklinde kesilir.

Elma dilim şeklinde kesilen şeftaliler tavaya alınır ve üzerine toz şeker koyulur Şeftaliler orta ateşte suyunu salıp yumuşayana kadar pişirilir.

Bir kasenin içinde mısır nişastası az miktarda bir su ile çözeltip şeftalinin içine katılır ve kıvam alınca ocağımızın altı kapatılır. (Bu aşamada isteğe göre ceviz de ekleyebilirsiniz.) Yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı alınır. Üzerine yumurta kırılır ve özleşene kadar karıştırılır. Ardından yumurta ve tereyağının içerisine pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozu bir süzgeç ile elenerek eklenir ve yine karıştırılır.