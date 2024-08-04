Masterchef taş kadayıf tarifi! Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıfın püf noktaları nelerdir?
Masterchef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan Türk mutfağının sevilen tatlısı taş kadayıf yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise taş kadayıfın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, taş kadayıf yapmak için hangi malzemeler gerekli? Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıfın püf noktaları nedir? İşte, Masterchef taş kadayıf tarifi…
Taş kadayıf
Dışı çıtır çıtır, içi ceviz dolgulu olan taş kadayıf, daire şeklindeki pişmiş hamurun katlanıp arasına ceviz konularak kızartılması ile yapılan şerbetli bir tatlıdır. Taş kadayıf; Adana, Mersin, Hatay ve çevre illerde sıklıkla yapılır.
Taş kadayıf için gerekli malzemeler
Taş kadayıf hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı irmik
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı maya
2 su bardağı un
Kızartmak için sıvı yağ
İçi için 1 su bardağı çekilmiş ceviz
Taş kadayıf şerbeti için:
2 su bardağı su
2 su bardağı şeker
Yarım dilim limon
Taş kadayıf nasıl yapılır?
Tatlının şerbeti için su, şeker ve limon bir tencereye alınır ve yüksek ateşte şeker eriyene kadar karıştırılarak pişirilir.
Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika kaynamaya bırakılır. Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Şerbet soğuduktan sonra buzdolabına alınır.