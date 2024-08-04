Masterchef taş kadayıf tarifi! Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıfın püf noktaları nelerdir?

Taş kadayıf nasıl yapılır?

Tatlının şerbeti için su, şeker ve limon bir tencereye alınır ve yüksek ateşte şeker eriyene kadar karıştırılarak pişirilir.

Şeker eriyip şerbet kaynamaya başlayınca kısık ateşte 10-15 dakika kaynamaya bırakılır. Şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Şerbet soğuduktan sonra buzdolabına alınır.