Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası
Masterchef yarışmasında dün akşam mavi takım ve kırmızı takım arasında düello şeklinde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan tepsi mantısı yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise tepsi mantısının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı yapmak için hangi malzemeler gereklidir? Tepsi mantısının püf noktası nedir? İşte Masterchef tepsi mantısı tarifi ve püf noktası…
TEPSİ MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamuru için gerekli malzemeler
1 küçük yumurta
1, 5- 2 su bardağı un
2 çay kaşığı tuz
Soğuğa yakın ılık su
Kıymalı harç için malzemeler
200 gram dana kıyma
1 adet soğan
5-6 dal ince kıyılmış maydanoz
Pul biber
Karabiber
Tuz
Üzeri için malzemeler
1 kase sarımsaklı ya da sade yoğurt
2 yemek kaşığı tereyağı
Kırmızı toz biber
Nane
Tepsi mantısı nasıl yapılır?
Unun içine yumurtayı ve tuzu ilave edip sert bir hamur olana kadar su ilave edilir. Mutlaka sert bir hamur olmalı. Bu nedenle en az 10 dakika iyice yoğurup hamurun üstünü örtüp en az 20 dakika dinlendirilmelidir.