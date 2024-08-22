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  4. Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası

Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası

Masterchef yarışmasında dün akşam mavi takım ve kırmızı takım arasında düello şeklinde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan tepsi mantısı yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise tepsi mantısının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, tepsi mantısı nasıl yapılır? Tepsi mantısı yapmak için hangi malzemeler gereklidir? Tepsi mantısının püf noktası nedir? İşte Masterchef tepsi mantısı tarifi ve püf noktası…

Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası - Sayfa 1

TEPSİ MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için gerekli malzemeler

 1 küçük yumurta

1, 5- 2 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

Soğuğa yakın ılık su

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Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası - Sayfa 2

Kıymalı harç için malzemeler

 200 gram dana kıyma

1 adet soğan

5-6 dal ince kıyılmış maydanoz

Pul biber

Karabiber

Tuz

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Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası - Sayfa 3

Üzeri için malzemeler

1 kase sarımsaklı ya da sade yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı toz biber

Nane

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Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası - Sayfa 4

Tepsi mantısı nasıl yapılır?

Unun içine yumurtayı ve tuzu ilave edip sert bir hamur olana kadar su ilave edilir. Mutlaka sert bir hamur olmalı. Bu nedenle en az 10 dakika iyice yoğurup hamurun üstünü örtüp en az 20 dakika dinlendirilmelidir.

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