Masterchef tepsi mantısı tarifi! Tepsi mantısı nasıl yapılır? Masterchef tepsi mantısı püf noktası

Tepsi mantısı nasıl yapılır?

Unun içine yumurtayı ve tuzu ilave edip sert bir hamur olana kadar su ilave edilir. Mutlaka sert bir hamur olmalı. Bu nedenle en az 10 dakika iyice yoğurup hamurun üstünü örtüp en az 20 dakika dinlendirilmelidir.