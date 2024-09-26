MasterChef tavuk tikka masala tarifi! MasterChef tavuk tikka masala nasıl yapılır?
MasterChef’te bireysel dokunulmazlık yarışı oynandı. Bireysel dokunulmazlık yarışında konsept uluslararası tavuk yemekleriydi. Yapılan tavuk yemeklerinin arasında tikka masala da vardı. MasterChef yarışmacıları tarafından ise tikka masalanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tikka masala tarifi…
Tavuk tikka masala için gerekli malzemeler
4 adet kemiksiz tavuk kalça
1 adet orta boysoğan
1 tatlı kaşığıdomates salçası
2 adet orta boy rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı tereyağı
6 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
1,5 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı krema
1 tatlı kaşığı tuz
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Garam masala (baharat karışımı) için gerekli malzemeler
1 çay kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı kişniş tohumu
1 adet kakule
1 adet defne yaprağı
1 çay kaşığı kimyon tohumu
1 çay kaşığı tane karabiber
1 adet karanfil
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 adet kurutulmuş chili biberi
1,5 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı pul biber
Tavuk tikka masala nasıl yapılır?
Kalın tabanlı minik bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu,keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu alın. Çok kısık ateşte kokuları çıkana kadar hafifçe ısıya tabi tutun.
Ardından bir havanın içerisine aktarın. Kakulenin de tohumlarını çıkarıp içerisine ilave edin.
Zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek dövmeye başlayın. Tüm baharatlar harmanlanıp toz hale gelene kadar bu işleme devam edin. Bu işlemin adı garam masala. Garam masalayı minik bir kavanozun içerisine aktarın.
Tavuklarınızı küp küp doğrayın. Derin bir kabın içerisine süzme yoğurt, yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını alın. Çırpma teli yardımıyla çırpın.
Sarımsağı ezin. Ardından yoğurtlu karışımın içerisine zencefil ve sarımsak ekleyin, karıştırın.
Hazırladığınız baharat karışımından 1 yemek kaşığı kadar ilave edin. Tavukları da ekledikten sonra son bir kez daha karıştırıp üzerini streç filme sararak buzdolabında 4-6 saat arası dinlendirin.
Orta boy bir sos tenceresinin içerisine tereyağını alın. Soğanı çok minik küpler halinde doğrayarak ilave edin. Ardından rendelenmiş domatesi ve domates salçasını da ekleyerek güzelce karıştırın. İçine defne yaprağını atın. Oda ısısına gelmiş kremayı karıştırarak azar azar ilave edin ve karıştırarak sosun yoğunlaşmasını sağlayın. Sosu hazırlarken kısık ateşte olmasına özen gösterin.