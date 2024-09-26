MasterChef tavuk tikka masala tarifi! MasterChef tavuk tikka masala nasıl yapılır?

Tavuk tikka masala nasıl yapılır?

Kalın tabanlı minik bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu,keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu alın. Çok kısık ateşte kokuları çıkana kadar hafifçe ısıya tabi tutun.

Ardından bir havanın içerisine aktarın. Kakulenin de tohumlarını çıkarıp içerisine ilave edin.

Zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek dövmeye başlayın. Tüm baharatlar harmanlanıp toz hale gelene kadar bu işleme devam edin. Bu işlemin adı garam masala. Garam masalayı minik bir kavanozun içerisine aktarın.