MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır?
MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept Dünya mutfağından cevizli yemeklerdi. Yapılan cevizli yemekler arasında tikvenik de vardı? Peki, MasterChef tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tikvenik tarifi...
Tikvenik
Tikvenik özellikle Bulgaristan ve Sırbistan civarında bal kabağı, ceviz ve tarçın ile hazırlanan bir börektir.
Tikvenik için gerekli malzemeler
3 adet yufka
1 çay bardağı sıvı yağ
500 gram bal kabağı
1 çay bardağı şeker
1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 çay kaşığı tarçın
4 yemek kaşığı pudra şekeri (üzeri için)
Tikvenik nasıl yapılır?
Tikvenik için bal kabağını rendenin ince kısmı ile rendeleyin. Cevizleri bıçaktan geçirin. Şeker ve tarçın ile harmanlayın.