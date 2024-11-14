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  4. MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır?

MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır?

MasterChef'te oynanan takım oyununda konsept Dünya mutfağından cevizli yemeklerdi. Yapılan cevizli yemekler arasında tikvenik de vardı? Peki, MasterChef tikvenik nasıl yapılır? Tikvenik için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tikvenik tarifi...

MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır? - Sayfa 1

Tikvenik

Tikvenik özellikle Bulgaristan ve Sırbistan civarında bal kabağı, ceviz ve tarçın ile hazırlanan bir börektir.

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MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır? - Sayfa 2

Tikvenik için gerekli malzemeler

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

500 gram bal kabağı

1 çay bardağı şeker

1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi 

1 çay kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı pudra şekeri (üzeri için)

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MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır? - Sayfa 3

Tikvenik nasıl yapılır?

Tikvenik için bal kabağını rendenin ince kısmı ile rendeleyin. Cevizleri bıçaktan geçirin. Şeker ve tarçın ile harmanlayın.

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MasterChef tikvenik tarifi! Bal kabaklı börek tikvenik nasıl yapılır? - Sayfa 4

Yufkaları ortadan ikiye kesin. Her bir yufkanın içini fırça ile yağlayın, kenarlara fazla gelmeyecek şekilde harçtan serpin ve kenarlardan kapatıp rulo gibi sarın.

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