Masterchef tom yum goong çorbası nasıl yapılır? Masterchef tom yum goong çorbası püf noktaları
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedeklerden ana kadroya girmek için mücadele etti. 6 yarışmacı, ana kadroya girme yarışının ikinci turunda yarışmaya hak kazandı. İkinci turda şefler yarışmacılardan Tayland mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan tom yum goong çorbası yapmalarını istedi. Peki, tom yum goong çorbası nasıl yapılır? Tom yum goong çorbası yapmak için hangi malzemeler gerekli? İşte tom yum goong çorbası tarifi ve püf noktaları…
Tom yum goong çorbası
Tom yum goong, Asya’ya özgü, Tayland mutfağının en popüler çorbalarından biridir. Taylandlılar bu çorbayı yaz mevsiminde bile sıklıkla tüketir. Tom yum goong, acılı ekşili bir tada sahiptir. Tom 'kaynatma', yum 'karışık' ve goong ‘karides’ anlamında kullanılır.
Tom yum goong çorbası için gerekli malzemeler
12 adet jumbo karides
4 adet levrek fileto
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet soğan
6 su bardağı balık suyu
200 gram istiridye mantarı
4 diş sarımsak
20 gram taze zencefil
1 demet taze kişniş
6 dal limon otu
4 yemek kaşığı limon suyu
Karabiber
Pul biber
Tuz
Tom yum goong çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanlar küp küp doğranır ve sarımsaklar ince bir şekilde kıyılır. Bir tavaya sıvı yağ eklenir. Soğan ve sarımsaklar yağda sotelenir. İki dakikalık kavurma işleminin ardından tavaya kıyılmış zencefil, pul biber ve mantarlar da eklenir. Malzemeleri soteledikten sonra balık suyunu ekleyerek kaynamaya bırakılır.
Kaynamasına yakın limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edilir. Bu sırada levrek filetoları küp küp doğranır ve tavaya eklenir. Daha sonra ayıklanmış jumbo karidesleride eklenerek karıştırılır. Karidesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir. Ardından kişniş ve limon otunu da ekleyerek ocağın altını kapatılır. Derin bir kasede, sıcak bir şekilde servis edilir.