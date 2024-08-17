Masterchef tom yum goong çorbası nasıl yapılır? Masterchef tom yum goong çorbası püf noktaları

Kaynamasına yakın limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edilir. Bu sırada levrek filetoları küp küp doğranır ve tavaya eklenir. Daha sonra ayıklanmış jumbo karidesleride eklenerek karıştırılır. Karidesler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir. Ardından kişniş ve limon otunu da ekleyerek ocağın altını kapatılır. Derin bir kasede, sıcak bir şekilde servis edilir.