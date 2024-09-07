Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır?

Hamur için, un hariç tüm malzemeler iyice karıştırılır. Un kontrollü bir şekilde eklenir. Kulak memesi kıvamından daha da yumuşak bir hamur elde edilir. Portakal büyüklüğünde parçalar koparılır ve tezgaha un serilerek hamur açılır. Hamuru açtıktan sonra çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesilir. İçlerine kıymalı harç koyulur.