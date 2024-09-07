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  4. Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır?

Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır?

Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yedeklerdeki yarışmacılar ana kadroya geçebilmek için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan ana kadroya geçme yarışında İtalyan mutfağına özgü tortellini yapmalarını istedi. Peki, tortellini nasıl yapılır? Tortellini yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef tortellini tarifi…

Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır? - Sayfa 1

Tortellini için gerekli malzemeler

Hamuru için malzemeler

 Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 adet büyük boy yumurta

Un

Tuz

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Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır? - Sayfa 2

İçi için malzemeler

 200 gram kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tuz

2 yemek kaşığı su

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Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır? - Sayfa 3

Tortellini nasıl yapılır?

Öncelikle iç hazırlanır. İç için, soğan küçük küçük doğranır. Bir kaba kıyma, soğan, su ve baharatlar eklenir ve iyice karıştırılır.

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Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır? - Sayfa 4

Hamur için, un hariç tüm malzemeler iyice karıştırılır. Un kontrollü bir şekilde eklenir. Kulak memesi kıvamından daha da yumuşak bir hamur elde edilir. Portakal büyüklüğünde parçalar koparılır ve tezgaha un serilerek hamur açılır. Hamuru açtıktan sonra çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesilir. İçlerine kıymalı harç koyulur.

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