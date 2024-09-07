Masterchef tortellini tarifi! Tortellini nasıl yapılır?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yedeklerdeki yarışmacılar ana kadroya geçebilmek için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan ana kadroya geçme yarışında İtalyan mutfağına özgü tortellini yapmalarını istedi. Peki, tortellini nasıl yapılır? Tortellini yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, Masterchef tortellini tarifi…
Tortellini için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
Yarım su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
1 adet büyük boy yumurta
Un
Tuz
İçi için malzemeler
200 gram kıyma
1 adet küçük boy kuru soğan
Karabiber
Kırmızı toz biber
Tuz
2 yemek kaşığı su
Tortellini nasıl yapılır?
Öncelikle iç hazırlanır. İç için, soğan küçük küçük doğranır. Bir kaba kıyma, soğan, su ve baharatlar eklenir ve iyice karıştırılır.
Hamur için, un hariç tüm malzemeler iyice karıştırılır. Un kontrollü bir şekilde eklenir. Kulak memesi kıvamından daha da yumuşak bir hamur elde edilir. Portakal büyüklüğünde parçalar koparılır ve tezgaha un serilerek hamur açılır. Hamuru açtıktan sonra çay bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesilir. İçlerine kıymalı harç koyulur.