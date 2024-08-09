Masterchef tortilla de patatas (İspanyol omleti) tarifi! Masterchef İspanyol omletinin farkı nedir?

Yumurtalar tuz ile çırpılır. Bu aşamada isteğe göre karabiber ya da kırmızıbiber eklenebilir. Çırpılan yumurtalar, patates ve soğan karışımının üzerine dökülür ve patatesleri ezmeden hafif bir şekilde karıştırılır. Harmanlanan bu karışım yağlanmış derin bir tavaya alınır. Omlet harcının üzeri bir spatula yardımı ile düzeltilir.