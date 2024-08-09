Masterchef tortilla de patatas (İspanyol omleti) tarifi! Masterchef İspanyol omletinin farkı nedir?
Masterchef'te yarışmacılar haftanın üçüncü takım oyunu için mücadele etti. Takım oyununda şeflerin yarışmacılardan istediği konsept, İspanyol lezzetleriydi. Yapılan lezzetli İspanyol yemeklerinin arasında tortilla de patatas (İspanyol omleti) vardı. Masterchef izleyicileri tarafından ise tortilla de patatas nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, tortilla de patatas yapmak için hangi malzemeler gerekli? Tortilla de patatas nasıl yapılır? İspanyol omletinin farkı nedir? İşte, Masterchef tortilla de patatas tarifi ve püf noktası…
Tortilla de patatas (İspanyol omleti)
İspanyol mutfağına özgü bir omlet türü olan tortilla de patatas (İspanyol omleti), İspanyol mutfağının en simgesel yemeklerinden biridir ve ülkedeki hemen hemen her restoranda bulunabilen popüler bir yemektir.
Tortilla de patatas (İspanyol omleti) için gerekli malzemeler
4 adet yumurta
4 adet patates
1 adet soğan
Zeytinyağı
Tuz
Tortilla de patatas (İspanyol omleti) nasıl yapılır?
Öncelikle, kabuğu soyulan patatesler halka şeklinde ince ince dilimlenir. Soğan da ince ince doğranır. Derin bir tencereye doğranmış patatesleri ve soğanları kızartacak kadar zeytinyağı dökülür ve kızdırılır. Ardından patates ve soğanlar eklenir. Patates ve soğanlar yumuşayana kadar kızartılır ve kızardıktan sonra bir tabağa alınır.
Yumurtalar tuz ile çırpılır. Bu aşamada isteğe göre karabiber ya da kırmızıbiber eklenebilir. Çırpılan yumurtalar, patates ve soğan karışımının üzerine dökülür ve patatesleri ezmeden hafif bir şekilde karıştırılır. Harmanlanan bu karışım yağlanmış derin bir tavaya alınır. Omlet harcının üzeri bir spatula yardımı ile düzeltilir.