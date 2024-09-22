MasterChef tulumba tatlısı tarifi! MasterChef tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumbanın püf noktası!
MasterChef yarışmasının son yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının kıyasıya mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan geleneksel tatlılardan biri olan tulumba yapmalarını istedi. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumba tatlısı yapmak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte, MasterChef tulumba tatlısı tarifi...
Tulumba tatlısı için gerekli malzemeler
Hamuru için malzemeler
2 su bardağı su
2,5 su bardağı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı limon suyu
Şerbeti için malzemeler
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
2 yemek kaşığı limon suyu
Kızartmak içi malzeme
Ayçiçek yağı
Tulumba tatlısı nasıl yapılır?
Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın. Kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.
Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.