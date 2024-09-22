MasterChef tulumba tatlısı tarifi! MasterChef tulumba tatlısı nasıl yapılır? Tulumbanın püf noktası!

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Şerbeti için şekeri ve suyu uygun bir tencereye alın. Kaynamaya başladığında kısık ateşte 30-35 dakika koyu kıvam alana kadar kaynatın, limon suyunu ekleyin ve ılınmaya bırakın.

Şerbetin tamamen soğumasını bekleyin veya buzdolabına kaldırın. Şerbet çok soğuk olması gerekiyor, şerbet tamamen soğuduktan sonra hamuru hazırlayabilirsiniz.