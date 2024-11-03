MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır?
MasterChef, Akdeniz mutfağının usta şefi Mehmet Akdağ'ı konuk etti. Şefin hazırladığı balık kelle buğulama tarifi de MasterChef izleyicilerinin ilgi odağı oldu. Peki, MasterChef balık kelle buğulama nasıl yapılır? Balık kelle buğulama için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef balık kelle buğulama tarifi...
Balık kelle buğulama için gerekli malzemeler
2 adet levrek ya da çipura başı
1 adet büyük soğan
10 adet mantar
4-5 adet sivri biber
2 adet olgun domates
Yarım demet maydanoz
Yarım limonun suyu
2 adet defne yaprağı
5 çorba kaşığı domates püresi
1 su bardağı su
2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
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Soğan halka halka, mantarlar ince dilimler halinde doğranır. Biber ve domatesler küçük bir şekilde doğranır. Maydanoz da ince bir şekilde kıyılır.
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