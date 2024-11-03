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  4. MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır?

MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır?

MasterChef, Akdeniz mutfağının usta şefi Mehmet Akdağ'ı konuk etti. Şefin hazırladığı balık kelle buğulama tarifi de MasterChef izleyicilerinin ilgi odağı oldu. Peki, MasterChef balık kelle buğulama nasıl yapılır? Balık kelle buğulama için hangi malzemeler gerekli? İşte, MasterChef balık kelle buğulama tarifi...

MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır? - Sayfa 1

Balık kelle buğulama için gerekli malzemeler

2 adet levrek ya da çipura başı 

1 adet büyük soğan

10 adet mantar

4-5 adet sivri biber

2 adet olgun domates

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

2 adet defne yaprağı

5 çorba kaşığı domates püresi

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

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MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır? - Sayfa 2

Balık kelle buğulama nasıl yapılır?

Öncelikle balık başları temizlenir ve bol su ile yıkayın.

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MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır? - Sayfa 3

Soğan halka halka, mantarlar ince dilimler halinde doğranır. Biber ve domatesler küçük bir şekilde doğranır. Maydanoz da ince bir şekilde kıyılır.

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MasterChef balık kelle buğulama tarifi! Balık kelle buğulama nasıl yapılır? - Sayfa 4

Geniş bir tavada zeytinyağı ısıtılır. Önce soğanlar eklenir. Ardından biber ve mantarlar eklenip mantarlar yumuşayana kadar sotelenir.

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