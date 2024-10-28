MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır?
MasterChef'in eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef dört elenme adayı yarışmacıdan İtalyan mutfağına özgü Vitello Tonnato yapmasını istedi. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim Hakan oldu. Ardından MasterChef izleyicileri tarafından Vitello Tonnato'nun nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Vitello Tonnato nasıl yapılır? Vitello Tonnato için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Vitello Tonnato tarifi...
Vitello Tonnato için gerekli malzemeler
500 gram süt dana nuar
1 adet soğan
Yarım kereviz sapı
1 adet havuç
2 adet defne yaprağı
2 diş sarımsak
50 ml zeytinyağı
Anason
Tane beyaz biber
Tuz
Tonnato sosu için malzemeler
1 adet yumurta sarısı
150 gram konserve ton balığı
60 ml zeytinyağı
20 gram ançüez
20 gram kapari çiçeği
Mantar tozu
1/4 limon
Beyaz toz biber
100 gram oyster mantar
100 gram porçini mantar
100 gram kestane mantar
100 gram şampiyon mantar
Havyarlı mayonez için malzemeler
1 adet yumurta sarısı
30 gram siyah havyar
50 ml sıvı yağ
10 ml üzüm sirkesi
1/4 limon suyu