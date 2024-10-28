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  4. MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır?

MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır?

MasterChef'in eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef dört elenme adayı yarışmacıdan İtalyan mutfağına özgü Vitello Tonnato yapmasını istedi. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim Hakan oldu. Ardından MasterChef izleyicileri tarafından Vitello Tonnato'nun nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Vitello Tonnato nasıl yapılır? Vitello Tonnato için gerekli malzemeler neler? İşte, MasterChef Vitello Tonnato tarifi...

MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır? - Sayfa 1

Vitello Tonnato için gerekli malzemeler

500 gram süt dana nuar

1 adet soğan

Yarım kereviz sapı

1 adet havuç

2 adet defne yaprağı

2 diş sarımsak

50 ml zeytinyağı

Anason

Tane beyaz biber

Tuz

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MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır? - Sayfa 2

Tonnato sosu için malzemeler

1 adet yumurta sarısı

150 gram konserve ton balığı

60 ml zeytinyağı

20 gram ançüez

20 gram kapari çiçeği

Mantar tozu

1/4 limon

Beyaz toz biber

100 gram oyster mantar

100 gram porçini mantar

100 gram kestane mantar

100 gram şampiyon mantar

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MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır? - Sayfa 3

Havyarlı mayonez için malzemeler

1 adet yumurta sarısı

30 gram siyah havyar

50 ml sıvı yağ

10 ml üzüm sirkesi

1/4 limon suyu

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MasterChef Vitello Tonnato tarifi! Vitello Tonnato nasıl yapılır? - Sayfa 4

Tuzlu sponge için malzemeler

2 adet yumurta beyazı

10 gram un

20 gram tereyağı

4 gram kabartma tozu

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