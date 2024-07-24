Masterchef wiener şinitzel tarifi! Masterchef wiener şinitzel nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Wiener şinitzel

Avusturya mutfağına özgü wiener şinitzel, ince kesilmiş bir dilim dana ya da tavuk etinin sırasıyla una, yumurta sarısına ve galeta ununa bandırılarak kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan lezzetli bir yemektir.

Dün akşam yayınlanan Masterchef’te ise wiener şinitzel dana etinden yapıldı.