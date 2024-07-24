Masterchef wiener şinitzel tarifi! Masterchef wiener şinitzel nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Masterchef’in dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan wiener şinitzel yapmasını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından wiener şinitzelin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, wiener şinitzel hangi mutfağa özgü bir yemektir? Wiener şinitzel yapmak için hangi malzemeler gereklidir? Wiener şinitzel nasıl yapılır? Wiener şinitzelin püf noktaları nelerdir? İşte, Masterchef wiener şinitzel tarifi…
Wiener şinitzel
Avusturya mutfağına özgü wiener şinitzel, ince kesilmiş bir dilim dana ya da tavuk etinin sırasıyla una, yumurta sarısına ve galeta ununa bandırılarak kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan lezzetli bir yemektir.
Dün akşam yayınlanan Masterchef’te ise wiener şinitzel dana etinden yapıldı.
Wiener şinitzel yapmak için gerekli malzemeler
Dana eti ya da kemiksiz tavukgöğsü
1 su bardağı kadar un
2 adet yumurta
Yarım çay bardağı süt
Tuz
Karabiber
Galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
Wiener şinitzel nasıl yapılır?
Öncelikle et kesilir ve et döveceği ile hafiften dövülür. Ardından çok az tuz eklenir. Tek tek etler una batırılır, ardından bir kabın içine 2 yumurta, yarım çay bardağı süt, tuz ve karabiber eklenir ve çırpılır.
Unlanılan etler yumurtaya bulanır ardından hemen galeta ununa batırılır ve kenara alınır. Bu işlem bütün etler için uygulandıktan sonra şinitzeller yağda kızartılır. Kızartma işleminden sonra servis tabağına alınan wiener şinitzeller isteğe göre limonla servis edilir.