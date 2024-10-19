MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası
MasterChef'in bu haftaki dış çekimi Adana'da gerçekleşti. Takım oyununda şefler mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından Adana’ya özgü yemekler yapmalarını istedi. Bu enfes lezzetlerin içinde yüksük çorbası da vardı. İzleyiciler tarafından da yüksük çorbasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Adana'nın meşhur yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbasında hangi malzemeler kullanılır? Yüksük çorbasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef yüksük çorbası tarifi ve püf noktası...
Yüksük çorbası için gerekli malzemeler
Hamur için malzemeler
1 yumurta
1 çorba kaşığı irmik(Yarım su bardağı su ile ıslatılacak)
400 - 450 gram un
Yarım su bardağı su
Tuz
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Çorba için gerekli malzemeler
250 gram hamur
1,5 litre su
1 çorba kaşığı biber salçası
1,5 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı kuru nane
1 su bardağı haşlanmış nohut
3 çorba kaşığı limon suyu
Tuz
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