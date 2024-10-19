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  4. MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası

MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası

MasterChef'in bu haftaki dış çekimi Adana'da gerçekleşti. Takım oyununda şefler mavi ve kırmızı takım yarışmacılarından Adana’ya özgü yemekler yapmalarını istedi. Bu enfes lezzetlerin içinde yüksük çorbası da vardı. İzleyiciler tarafından da yüksük çorbasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Adana'nın meşhur yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbasında hangi malzemeler kullanılır? Yüksük çorbasının püf noktası nedir? İşte, MasterChef yüksük çorbası tarifi ve püf noktası...

MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası - Sayfa 1

Yüksük çorbası için gerekli malzemeler

Hamur için malzemeler

1 yumurta

1 çorba kaşığı irmik(Yarım su bardağı su ile ıslatılacak)

400 - 450 gram un

Yarım su bardağı su

Tuz

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MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası - Sayfa 2

İç malzeme için gerekli olanlar

200 - 250 gram kıyma

1 orta boy soğan

Tuz
Karabiber

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MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası - Sayfa 3

Çorba için gerekli malzemeler

250 gram hamur

1,5 litre su

1 çorba kaşığı biber salçası

1,5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

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MasterChef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası püf noktası - Sayfa 4

Yüksük çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle iç malzeme hazırlanır. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlanır ve buzdolabında soğutulur.

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