Masterchef yumurtalı şakşuka (shakshuka) tarifi! Masterchef yumurtalı şakşuka nasıl yapılır?

Sosu için, domatesler ve biberler küçük küpler halinde doğranır. Sarımsak da çok küçük bir şekilde doğranır ya da rendelenir. Ardından bir tavada doğranmış sarımsaklar, kırmızı ve yeşil biberler sotelenir. Daha sonra domatesler eklenir ve pişirilir. Ardından tuz, karabiber ve pul biber eklenir.