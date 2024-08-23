Masterchef yumurtalı şakşuka (shakshuka) tarifi! Masterchef yumurtalı şakşuka nasıl yapılır?
Masterchef’te haftanın üçüncü ve son takım oyunu oynandı. Takım oyununda şefler yarışmacılardan Tunus mutfağına ait shakshuka yapmalarını istedi. Tunus mutfağına özgü shakshuka, Türk mutfağında yapılan şakşukanın üzerine yumurta kırılmış halidir. Peki, yumurtalı şakşuka nasıl yapılır? Yumurtalı şakşuka yapmak için hangi malzemeler gereklidir? İşte, yumurtalı şakşuka (shakshuka) tarifi…
Yumurtalı şakşuka (shakshuka) için gerekli malzemeler
2 adet patlıcan
1 adet kabak
1 adet patates
2 adet domates
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
2 diş sarımsak
4 adet yumurta
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Taze fesleğen ya da maydanoz
Masterchef yumurtalı şakşuka (shakshuka) nasıl yapılır?
Patlıcanlar tuzlu suda bekletilir. Ardından süzülerek yıkanır ve bir kağıt havlu ile kurulanır. Patlıcanlar, kabaklar ve patatesler küçük küpler halinde doğranır. Zeytinyağı geniş bir tavada ısıtılır. İlk olarak patatesler, ardından patlıcanlar ve kabaklar eklenir. Sebzeler yumuşayana kadar kızartılır.
Sosu için, domatesler ve biberler küçük küpler halinde doğranır. Sarımsak da çok küçük bir şekilde doğranır ya da rendelenir. Ardından bir tavada doğranmış sarımsaklar, kırmızı ve yeşil biberler sotelenir. Daha sonra domatesler eklenir ve pişirilir. Ardından tuz, karabiber ve pul biber eklenir.
Kızartılan sebzeler sosun bulunduğu tavaya eklenir ve karıştırılır. Tavanın ortasında dört küçük çukur açılır ve bu çukurlara yumurtalar kırılır.