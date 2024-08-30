Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir?
Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedeklerden ana kadroya geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bu mücadelede şefler yarışmacılardan Gaziantep yöresine ait yuvalama yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise yuvalamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama yapmak için hangi malzemeler gereklidir? İşte, Masterchef yuvalama tarifi ve püf noktası…
Yuvalama için gerekli malzemeler
Minik top köfteler için malzemeler
100 gr az yağlı kıyma
1 su bardağı kırık pirinç
Yarım su bardağı un
2 çorba kaşığı irmik
Çorbası için malzemeler
500 gram incik
1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
1,5 litre su
Tane karabiber
Tuz
Yoğurtlu sos için malzemeler
300 gram süzme yoğurt
1 yumurta
1 çorba kaşığı un
4 su bardağı bardak su
Tereyağı
Kuru nane
Yuvalama nasıl yapılır?
Bir gece önceden ıslatılan nohut, tüm olarak soğan, incik, tane karabiber ve tuz eklenerek düdüklü tencerede 15 dakika haşlanır. Ardından haşlanan incik kemiklerinden ayrılır ve küçük küçük doğranır. Minik top köfteler için pirinç, yarım saat sıcak suda ıslatılır. İrmik şişmesi için 3 çorba kaşığı su ile ıslatılır ve un bir kaba alınır. Kıyma ve pirinç birlikte rondodan geçirilir, un ve irmikle karıştırılır ve özdeşleşene kadar yoğrulur. Yoğrulduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirilir. Dinlendirilen kıymadan köfte yapmak için bir kase içine alınan sıvı yağa elinizi batırarak harçtan nohut büyüklüğünde toplar yapılır. Çorba için et suyu süzülür ve tencereye alındıktan sonra ocağa verilir. Kaynadığında minik top köfteler içine atılarak 3 dakika haşlanır.