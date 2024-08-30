Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir?

Yuvalama nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslatılan nohut, tüm olarak soğan, incik, tane karabiber ve tuz eklenerek düdüklü tencerede 15 dakika haşlanır. Ardından haşlanan incik kemiklerinden ayrılır ve küçük küçük doğranır. Minik top köfteler için pirinç, yarım saat sıcak suda ıslatılır. İrmik şişmesi için 3 çorba kaşığı su ile ıslatılır ve un bir kaba alınır. Kıyma ve pirinç birlikte rondodan geçirilir, un ve irmikle karıştırılır ve özdeşleşene kadar yoğrulur. Yoğrulduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirilir. Dinlendirilen kıymadan köfte yapmak için bir kase içine alınan sıvı yağa elinizi batırarak harçtan nohut büyüklüğünde toplar yapılır. Çorba için et suyu süzülür ve tencereye alındıktan sonra ocağa verilir. Kaynadığında minik top köfteler içine atılarak 3 dakika haşlanır.