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  4. Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir?

Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yedeklerden ana kadroya geçebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bu mücadelede şefler yarışmacılardan Gaziantep yöresine ait yuvalama yapmalarını istedi. Masterchef izleyicileri tarafından ise yuvalamanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, yuvalama nasıl yapılır? Yuvalama yapmak için hangi malzemeler gereklidir? İşte, Masterchef yuvalama tarifi ve püf noktası…

Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir? - Sayfa 1

Yuvalama için gerekli malzemeler

Minik top köfteler için malzemeler

 100 gr az yağlı kıyma

1 su bardağı kırık pirinç

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı irmik

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Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir? - Sayfa 2

Çorbası için malzemeler

 500 gram incik

1 su bardağı nohut 

1 adet kuru soğan

1,5 litre su

Tane karabiber

Tuz

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Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir? - Sayfa 3

Yoğurtlu sos için malzemeler

 300 gram süzme yoğurt

1 yumurta

1 çorba kaşığı un

4 su bardağı bardak su

Tereyağı

Kuru nane

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Masterchef yuvalama tarifi! Masterchef yuvalama nasıl yapılır? Yuvalamanın püf noktası nedir? - Sayfa 4

Yuvalama nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslatılan nohut, tüm olarak soğan, incik, tane karabiber ve tuz eklenerek düdüklü tencerede 15 dakika haşlanır. Ardından haşlanan incik kemiklerinden ayrılır ve küçük küçük doğranır. Minik top köfteler için pirinç, yarım saat sıcak suda ıslatılır. İrmik şişmesi için 3 çorba kaşığı su ile ıslatılır ve un bir kaba alınır. Kıyma ve pirinç birlikte rondodan geçirilir, un ve irmikle karıştırılır ve özdeşleşene kadar yoğrulur. Yoğrulduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirilir. Dinlendirilen kıymadan köfte yapmak için bir kase içine alınan sıvı yağa elinizi batırarak harçtan nohut büyüklüğünde toplar yapılır. Çorba için et suyu süzülür ve tencereye alındıktan sonra ocağa verilir. Kaynadığında minik top köfteler içine atılarak 3 dakika haşlanır.

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