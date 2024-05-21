Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor?
Üniversiteler tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belge olan ve yüksek lisans eğitimine daha kolay erişim sağlayan mavi diploma nedir? Türkiye'de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli? İşte detaylar…
Mavi diploma nedir?
Mavi diploma, yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.
Mavi diploma sahibi olan mezunlar, eğitimlerine Avrupa’da herhangi bir ülkede devam edebilirler. Mavi diploma veren üniversiteler birden çok dilde eğitim vermek zorundadır. Mavi diploma alabilmek için mavi diploma veren bir üniversitede okumak gerekmektedir.
Mavi diploma veren vakıf üniversiteleri
Atılım Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi