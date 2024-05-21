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  4. Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor?

Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor?

Üniversiteler tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belge olan ve yüksek lisans eğitimine daha kolay erişim sağlayan mavi diploma nedir? Türkiye'de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? Mavi diploma hangi ülkelerde geçerli? İşte detaylar…

Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? - Sayfa 1

Mavi diploma nedir?

Mavi diploma, yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir. 

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Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? - Sayfa 2

Mavi diploma sahibi olan mezunlar, eğitimlerine Avrupa’da herhangi bir ülkede devam edebilirler. Mavi diploma veren üniversiteler birden çok dilde eğitim vermek zorundadır. Mavi diploma alabilmek için mavi diploma veren bir üniversitede okumak gerekmektedir.

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Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? - Sayfa 3

Mavi diploma veren vakıf üniversiteleri

Atılım Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

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Mavi diploma nedir? Türkiye’de hangi üniversiteler mavi diploma veriyor? - Sayfa 4

Nişantaşı Üniversitesi

Okan Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

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