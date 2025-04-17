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  4. Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç

Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç

Mayıs ayında zenginliğe kapı aralayacak olan 5 burcun cepleri dolacak, bankadan kasa bile kiralayacaklar

Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç - Sayfa 1

Gökyüzündeki uydumuz sayılabilecek gezegenlerin hareketleri burçların davranışlarına tesir ediyor.

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Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç - Sayfa 2

Hatta bazı uzmanlar burçların gezegenlerin hareketlerinden yoğun etkilendiğini söylüyor.

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Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç - Sayfa 3

Özellikle Merkür retrosu burçlara tesit ederken cumhuriyet.com.tr’deki bir içeriğe göre bu yıl parayı bularak zengin olacak 5 burç şöyle sıralandı:

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Mayıs ayı onlar için geliyor ; Zenginliğe kapı açacak 5 burç - Sayfa 4

ASLAN BURCU

Aslan burcu, 2025 yılında Jüpiter’in etkisiyle kariyer ve finans alanında büyük bir yükseliş yaşayabilir. Liderlik vasıfları ve cesaretiyle Aslanlar, yıl boyunca risk alarak kazançlı işlere adım atabilir. Özellikle yaratıcılık gerektiren sektörlerde çalışan Aslanlar, dikkat çekici projelerle gelirlerini artırabilir.

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