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  4. Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır?

Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır?

Medya ve iletişim bölümü medya teknolojilerinin kullanımı ve iletişim alanında çalışan personel yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Peki, kamu yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Medya ve iletişim bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? Medya ve iletişim bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Medya ve iletişim bölümünde hangi dersler okutulur? İşte detaylar…

Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 1

Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır?

Medya ve iletişim bölümünün hem ön lisans, hem de lisans programları bulunmaktadır. Ön lisans programlarının eğitim süresi 2, lisans programlarının eğitim süresi ise 4 yıllıktır.

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Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 2

Medya ve iletişim bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?

Medya ve iletişim bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır.

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Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 3

Medya ve iletişim bölümünde hangi dersler okutulur?

Medya ve iletişim bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

 Hukukun temel kavramları

Haberciliğin temel kavramları

Medya ve iletişim

Siyasal iletişim

Uluslararası iletişim

Haber toplama teknikleri

Birey ve davranış

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Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır? - Sayfa 4

Basın fotoğrafçılığı

Medya hukuku

İletişim ortamları tasarımı

Haber türleri

Medya ekonomisi ve işletmeciliği

Medya siyaset ve kültür

Medya ve reklam

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