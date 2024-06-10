Medya ve iletişim bölümü nedir? Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır?
Medya ve iletişim bölümü medya teknolojilerinin kullanımı ve iletişim alanında çalışan personel yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Peki, kamu yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Medya ve iletişim bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır? Medya ve iletişim bölümü hangi fakülteye bağlıdır? Medya ve iletişim bölümünde hangi dersler okutulur? İşte detaylar…
Medya ve iletişim bölümü kaç yıllıktır?
Medya ve iletişim bölümünün hem ön lisans, hem de lisans programları bulunmaktadır. Ön lisans programlarının eğitim süresi 2, lisans programlarının eğitim süresi ise 4 yıllıktır.
Medya ve iletişim bölümü hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
Medya ve iletişim bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır.
Medya ve iletişim bölümünde hangi dersler okutulur?
Medya ve iletişim bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Hukukun temel kavramları
Haberciliğin temel kavramları
Medya ve iletişim
Siyasal iletişim
Uluslararası iletişim
Haber toplama teknikleri
Birey ve davranış
Basın fotoğrafçılığı
Medya hukuku
İletişim ortamları tasarımı
Haber türleri
Medya ekonomisi ve işletmeciliği
Medya siyaset ve kültür
Medya ve reklam