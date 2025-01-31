Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli
ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci’nin eşi de oyuncuymuş…
ATV’nin beklentileri yüksek dizilerinden Başka Bir Gün, 30 Ocak 2025’te ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.
İddialı kadrosu ve ilginç hikâyesi ile ilk günden beğenileri toplayan dizide, daha önce pek çok yapımda beğeneleri kazanan Salih Badem’ci yer alıyor.
Serdar karakterine can veren Salih Bademci, Ezgi Mola’nın partrneri. Dizide bambaşka bir karakteri canlandıran Bademci, ilk bölümde gizemli kimliğini ele verdi.