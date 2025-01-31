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Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli

ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci’nin eşi de oyuncuymuş…

Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli - Sayfa 1

ATV’nin beklentileri yüksek dizilerinden Başka Bir Gün, 30 Ocak 2025’te ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu.

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Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli - Sayfa 2

İddialı kadrosu ve ilginç hikâyesi ile ilk günden beğenileri toplayan dizide, daha önce pek çok yapımda beğeneleri kazanan Salih Badem’ci yer alıyor.

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Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli - Sayfa 3

Serdar karakterine can veren Salih Bademci, Ezgi Mola’nın partrneri. Dizide bambaşka bir karakteri canlandıran Bademci, ilk bölümde gizemli kimliğini ele verdi. 

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Meğer eşiyle aynı dizide bile oynamışlar: Başka Bir Gün’ün Serdar'ı Salih Bademci bakın kiminle evli - Sayfa 4

Ezgi Mola, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Elçin Afacan, Nur Sürer ve Özlem Öçalmaz gibi isimlerin bulunduğu dizide, Serdar Alsoy karakterini oynayan Salih Bademci’nin hayatı merak edilen konular arasında.

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