Meğer Eşref “Tek” değilmiş: Çağatay Ulusoy’un herkesten sakladığı sevgilisinden set ziyareti!
Son döneme damga vuran “Eşref Rüya” dizisinin Eşref’i Çağatay Ulusoy, herkesten sakladığı sevgilisiyle görüntülendi. Ulusoy'un sevgilisi, dizinin setinde samimi görüntüler verdi.
Son döneme damga vuran Kanal D’nin “Eşref Rüya” dizisi, her hafta reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Henüz ekranlara yeni gelmesine rağmen sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizisi, hem hikâyesi hem de iddialı oyuncu kadrosuyla milyonları kendine çekiyor.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Eşref Rüya’nın Eşref’i, uzun aradan sonra ilk kez sevgilisiyle görüntülendi.