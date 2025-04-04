Meğer lapa olmamasının sırrı buymuş! İşte, ustasından püf noktalarıyla bulgur pilavı tarifi
Türk mutfağının en sevilen ve en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan bulgur pilavı, sofralardaki yerini korumaya devam ediyor. Bulgur pilavı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak restoranlarda ve evlerde sıkça tüketiliyor. Özellikle esnaf lokantalarında ve kebap restoranlarında sıklıkla karşımıza çıkan bulgur pilavı, evlerde de pratik ve lezzetli bir akşam yemeği alternatifi olarak tercih ediliyor. Peki, bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavının tarifini ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte, bulgur pilavının tarifi ve püf noktaları…
BULGUR PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
2 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet orta boy soğan
2 adet sivri biber (isteğe bağlı)
2 adet domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
3,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
Tuz
Pul biber (isteğe bağlı)
BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?
Tencereye sıvı yağı alın ve yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak ince doğradığınız sivri biberleri de ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Domates kullanıyorsanız rendeleyip veya küçük küpler halinde doğrayıp tencereye ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun. Salça kullanıyorsanız salçayı bu aşamada ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.