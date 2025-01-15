Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan enfes tadıyla, kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi un kurabiyesinin tarifini haberimizde derledik. İşte, ustasından eşsiz lezzetiyle un kurabiyesi tarifi…
UN KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 adet yumurta
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
5 yemek kaşığı buğday nişastası
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UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
Un kurabiyesi için 200 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı derin bir kaseye alınır.
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