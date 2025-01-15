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  4. Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Ağızda dağılan enfes tadıyla, kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi un kurabiyesinin tarifini haberimizde derledik. İşte, ustasından eşsiz lezzetiyle un kurabiyesi tarifi…

Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi - Sayfa 1

UN KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı buğday nişastası

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Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEME

2 yemek kaşığı pudra şekeri

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Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi - Sayfa 3

UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Un kurabiyesi için 200 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı derin bir kaseye alınır.

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Meğer sırrı buymuş! 40 yıllık pastane ustasından ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi - Sayfa 4

Üzerine 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpılır.

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