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  4. Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın

Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın

Mutfaklarda en çok kullanılan gereçlerden biri olan tahta kaşıklara uygun bir şekilde bakım yapmak tahta kaşıklarınızın ömrünü uzatır. Peki, ahşaba zarar vermeden tahta kaşık temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar…

Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın - Sayfa 1

MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZİ TAHTA KAŞIKLAR

Ahşap doğal olarak bakteri ve küfü uzaklaştıran antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ahşap sağlam ve doğal bir malzeme olsa da sert kimyasallara, neme ve aşırı kuru sıcağa karşı hassas olabilir.

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Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın - Sayfa 2

TAHTA KAŞIKLARINIZI ASLA BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN!

Tahta kaşıklar asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makineleri kurutma sırasında ahşabı bükebilecek aşırı ısı yayar. Bu, bulaşık makinesinin basınçlı suyuyla birleştiğinde, ahşap kaşıklarınızın zamanla daha hızlı parçalanmasına neden olur. 

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Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın - Sayfa 3

TAHTA KAŞIĞI MAKİNADA YIKAMAK SAĞLIK AÇISINDAN DA ZARARLIDIR

Ayrıca bulaşık makinesi deterjanları, yüksek ısı ve nemle tahtaların iç yüzeyine nüfuz ederek kuruduklarında içinde deterjan kalıntıları kalmasına neden olur. Bu da sağlığınız için oldukça elverişsiz bir durum oluşturur.

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Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın - Sayfa 4

TAHTA KAŞIKLAR NASIL TEMİZLENMELİ

1-) HER KULLANIMDAN SONRA TAHTA KAŞIĞI HEMEN DURULAYIN

Tahta kaşıklar koku ve yiyecek lekelerini emmeye meyilli gereçlerdendir. Tahta kaşığı kullandıktan sonra durulamak, yiyecek artıklarının tahtaya yapışmasını önler.

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