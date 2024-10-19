Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın

TAHTA KAŞIĞI MAKİNADA YIKAMAK SAĞLIK AÇISINDAN DA ZARARLIDIR

Ayrıca bulaşık makinesi deterjanları, yüksek ısı ve nemle tahtaların iç yüzeyine nüfuz ederek kuruduklarında içinde deterjan kalıntıları kalmasına neden olur. Bu da sağlığınız için oldukça elverişsiz bir durum oluşturur.