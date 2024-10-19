Meğer yıllardır hep yanlış yapıyormuşuz! Tahta kaşık temizliğinde sakın bu hatayı yapmayın
Mutfaklarda en çok kullanılan gereçlerden biri olan tahta kaşıklara uygun bir şekilde bakım yapmak tahta kaşıklarınızın ömrünü uzatır. Peki, ahşaba zarar vermeden tahta kaşık temizliği nasıl yapılır? İşte detaylar…
MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZİ TAHTA KAŞIKLAR
Ahşap doğal olarak bakteri ve küfü uzaklaştıran antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ahşap sağlam ve doğal bir malzeme olsa da sert kimyasallara, neme ve aşırı kuru sıcağa karşı hassas olabilir.
TAHTA KAŞIKLARINIZI ASLA BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN!
Tahta kaşıklar asla bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makineleri kurutma sırasında ahşabı bükebilecek aşırı ısı yayar. Bu, bulaşık makinesinin basınçlı suyuyla birleştiğinde, ahşap kaşıklarınızın zamanla daha hızlı parçalanmasına neden olur.
TAHTA KAŞIĞI MAKİNADA YIKAMAK SAĞLIK AÇISINDAN DA ZARARLIDIR
Ayrıca bulaşık makinesi deterjanları, yüksek ısı ve nemle tahtaların iç yüzeyine nüfuz ederek kuruduklarında içinde deterjan kalıntıları kalmasına neden olur. Bu da sağlığınız için oldukça elverişsiz bir durum oluşturur.