Mekatronik mühendisliği bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Mekatronik mühendisliği, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kontrol mühendisliği dallarının birleşimi olan bir mühendislik dalıdır. Peki, Mekatronik mühendisliği kaç yıllıktır? Mekatronik mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Mekatronik mühendisliği nedir?
Mekatronik mühendisliği; mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım sistemlerinin bir arada kullanıldığı sistemlerin tasarımı, üretimi ve yönetimi konusunda uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir mühendislik dalıdır.
Mekatronik mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Mekatronik mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı okutulduğu için bu süre 5 yıla çıkabilir.
Mekatronik mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Mekatronik mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Mekatronik mühendisliği bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Mekatronik mühendisliği bölümü; mühendislik fakültesi ya da teknoloji fakültesi kapsamında eğitim verir.