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  4. Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır?

Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır?

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen meninks adlı zarın iltihabıdır. Menenjit, akut gelişen ve acil tedavi gerektiren ciddi hastalıktır. Menenjit tedavisi gecikirse hastada işitme kaybı, geçmeyen nöbetler, zihinsel hasarlar ve felç görülebilir. Peki, menenjit belirtileri nelerdir? İşte menenjite ilişkin detaylar…

Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır? - Sayfa 1

Menenjitin belirtileri nelerdir?

Şiddetli ve giderek kötüleşen baş ağrısı

Baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı ve kusma

Işığa karşı hassasiyet

38 derece ve üstü yüksek ateş

Boynu hareket ettirmekte zorlanma, boyunda ağrı veya sertlik

Bilinç bulanıklığı

Uyku hali ya da uyanma zorluğu

İştah kaybı

Deri döküntüleri

Hızlı soluk alıp verme

Soğuk el ve ayaklar

Eklemlerde ağrı

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Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır? - Sayfa 2

Bebeklerde ise menenjit şu belirtiler ile kendini gösterir:

38 derece ve üstü yüksek ateş

Sürekli ağlama

Aşırı uyku hali veya huzursuzluk

Hareketsizlik veya halsizlik

Yetersiz beslenme

Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktadaki bir çıkıntı

Bebeğin vücudunda ve boynunda sertlik

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Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır? - Sayfa 3

Menenjit tanısı nasıl konur?

Hasta hastaneye başvurduktan sonra bir iğne ile bel bölgesindeki omurlardan beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği alınır. Alınan beyin omurilik sıvısına laboratuvar testleri yapılır ve tanı konur. Beyinde bir hasarın oluşup oluşmadığına bakmak için tomografi çekilir. Eğer menenjit bakteriyel ise antibiyotik tedavisi uygulanır. 

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Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır? - Sayfa 4

Menenjit nasıl tedavi edilir?

Hastanın semptomları ciddi ise hastanın hastaneye yatışı yapılır ve hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisi hastanın yaşına ve risk faktörlerine bağlı olarak 1 ila 3 hafta arasında sürebilir. Hasta; ateş, kusma, terleme ve iştah kaybı yaşadığından sıvı kaybedecektir. Bu nedenle hastaya sıvı takviyesi yapılır. Bazı menenjit hastalarına beyindeki ödemi hafifletmek için kortizon tedavisi uygulanabilir.

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