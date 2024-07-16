Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır?

Menenjit nasıl tedavi edilir?

Hastanın semptomları ciddi ise hastanın hastaneye yatışı yapılır ve hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisi hastanın yaşına ve risk faktörlerine bağlı olarak 1 ila 3 hafta arasında sürebilir. Hasta; ateş, kusma, terleme ve iştah kaybı yaşadığından sıvı kaybedecektir. Bu nedenle hastaya sıvı takviyesi yapılır. Bazı menenjit hastalarına beyindeki ödemi hafifletmek için kortizon tedavisi uygulanabilir.