Menenjit nedir? Menenjit bulaşıcı mıdır?
Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen meninks adlı zarın iltihabıdır. Menenjit, akut gelişen ve acil tedavi gerektiren ciddi hastalıktır. Menenjit tedavisi gecikirse hastada işitme kaybı, geçmeyen nöbetler, zihinsel hasarlar ve felç görülebilir. Peki, menenjit belirtileri nelerdir? İşte menenjite ilişkin detaylar…
Menenjitin belirtileri nelerdir?
Şiddetli ve giderek kötüleşen baş ağrısı
Baş ağrısı ile birlikte mide bulantısı ve kusma
Işığa karşı hassasiyet
38 derece ve üstü yüksek ateş
Boynu hareket ettirmekte zorlanma, boyunda ağrı veya sertlik
Bilinç bulanıklığı
Uyku hali ya da uyanma zorluğu
İştah kaybı
Deri döküntüleri
Hızlı soluk alıp verme
Soğuk el ve ayaklar
Eklemlerde ağrı
Bebeklerde ise menenjit şu belirtiler ile kendini gösterir:
38 derece ve üstü yüksek ateş
Sürekli ağlama
Aşırı uyku hali veya huzursuzluk
Hareketsizlik veya halsizlik
Yetersiz beslenme
Bebeğin kafasının üstündeki yumuşak noktadaki bir çıkıntı
Bebeğin vücudunda ve boynunda sertlik
Menenjit tanısı nasıl konur?
Hasta hastaneye başvurduktan sonra bir iğne ile bel bölgesindeki omurlardan beyin omurilik sıvısı (BOS) örneği alınır. Alınan beyin omurilik sıvısına laboratuvar testleri yapılır ve tanı konur. Beyinde bir hasarın oluşup oluşmadığına bakmak için tomografi çekilir. Eğer menenjit bakteriyel ise antibiyotik tedavisi uygulanır.
Menenjit nasıl tedavi edilir?
Hastanın semptomları ciddi ise hastanın hastaneye yatışı yapılır ve hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. Antibiyotik tedavisi hastanın yaşına ve risk faktörlerine bağlı olarak 1 ila 3 hafta arasında sürebilir. Hasta; ateş, kusma, terleme ve iştah kaybı yaşadığından sıvı kaybedecektir. Bu nedenle hastaya sıvı takviyesi yapılır. Bazı menenjit hastalarına beyindeki ödemi hafifletmek için kortizon tedavisi uygulanabilir.