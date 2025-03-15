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Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur?

Toplumda 'sporcu hastalığı' olarak da bilinen menisküs yırtığı en sık görülen diz yaralanmalarının başındadır. Menisküs, her iki dizde de uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında bulunan, hareket halinde kemiklerin aşınmasını önleyen, sert ve lastiksi kıkırdak parçasıdır. Peki, menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? Detaylar haberimizde...

Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? - Sayfa 1

MENİSKÜS VE MENİSKÜS YIRTIĞI

Menisküs, diz ekleminde yer alan C şeklinde kıkırdak parçasıdır. Menisküs yırtığı ise; menisküs kıkırdağının zarar görmesiyle ortaya çıkan ortopedik bir hastalıktır.

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Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? - Sayfa 2

MENİSKÜS YIRTIĞI GENELLİKLE KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Menisküs yırtığı genellikle; futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi ani manevraların yer aldığı spor dallarıyla uğraşanlarda ve 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülebilir.

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Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? - Sayfa 3

MENİSKÜS YIRTILMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaralanma meydana geldiğinde bir patlama sesi

Dizde ağrı

Dizi hareket ettirirken dizden ses gelmesi

Dizin yerinden oynadığı hissi

Dizde şişlik

Yürümede zorluk ve dengesizlik

 

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Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? - Sayfa 4

Dizden çıtlama sesi gelmesi

Dizi bükme ve eğme gibi hareketlerde ağrı

Dizde kilitlenme hissi

Dizi düzeltememe

Dizde güçsüzlük

Dizde aniden meydana gelen boşalma hissi, menisküs yırtığının belirtilerindendir.

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