Menisküs nedir? Menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur?
Toplumda 'sporcu hastalığı' olarak da bilinen menisküs yırtığı en sık görülen diz yaralanmalarının başındadır. Menisküs, her iki dizde de uyluk kemiği ve kaval kemiği arasında bulunan, hareket halinde kemiklerin aşınmasını önleyen, sert ve lastiksi kıkırdak parçasıdır. Peki, menisküs yırtığı tedavi edilmezse ne olur? Detaylar haberimizde...
MENİSKÜS VE MENİSKÜS YIRTIĞI
Menisküs, diz ekleminde yer alan C şeklinde kıkırdak parçasıdır. Menisküs yırtığı ise; menisküs kıkırdağının zarar görmesiyle ortaya çıkan ortopedik bir hastalıktır.
MENİSKÜS YIRTIĞI GENELLİKLE KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Menisküs yırtığı genellikle; futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi ani manevraların yer aldığı spor dallarıyla uğraşanlarda ve 40 yaşın üzerindeki yetişkinlerde görülebilir.
MENİSKÜS YIRTILMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yaralanma meydana geldiğinde bir patlama sesi
Dizde ağrı
Dizi hareket ettirirken dizden ses gelmesi
Dizin yerinden oynadığı hissi
Dizde şişlik
Yürümede zorluk ve dengesizlik