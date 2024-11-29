Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası
Bol yeşilliği ve limonuyla tadına doyulmayan mercimek köftesi çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktaları...
TAM KIVAMINDA MERCİMEK KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
4 su bardağı su
1 su bardağı ince bulgur
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet soğan
2 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1,5 yemek kaşığı biber salçası
8 adet taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım adet limonun suyu
MERCİMEK KÖFTESİ SERVİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 kase marul yaprağı
1 tutam maydanoz
1 dilim limon
MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle mercimekleri soğuk suda hafif ovalayarak suyu temiz çıkana kadar yıkayın ve süzün.