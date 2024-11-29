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  4. Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası

Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası

Bol yeşilliği ve limonuyla tadına doyulmayan mercimek köftesi çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktaları...

Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası - Sayfa 1

TAM KIVAMINDA MERCİMEK KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su

1 su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı zeytinyağı
2 adet soğan

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı pul biber

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 yemek kaşığı biber salçası

8 adet taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım adet limonun suyu

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Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası - Sayfa 2

MERCİMEK KÖFTESİ SERVİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kase marul yaprağı

1 tutam maydanoz

1 dilim limon

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Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası - Sayfa 3

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

 Öncelikle mercimekleri soğuk suda hafif ovalayarak suyu temiz çıkana kadar yıkayın ve süzün.

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Mercimeğin en güzel hali: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi ve püf noktası - Sayfa 4

Mercimekleri geniş yüzeyli bir tencereye alın üzerine suyu ekleyin ve kısık ateşte mercimekler patlayıp çok hafif sulu kalana kadar pişirin.

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