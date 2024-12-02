Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş
Mevsimin ilk hasat ürünü portakalı seçerken bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Mersin'de hayatını portakal yetişiriciliğine adayan Kasım Sezgin, portakalın ağırlığına vurgu yaptı.
Portakal, hem Türkiye'de hem de dünyada en yaygın narenciye ürünlerinden biridir. Besin değeri, tatlı ve ferahlatıcı özellikleriyle çoğu tarifte de kullanılır. Tıpkı limon gibi yüksek oranda C vitaminine sahiptir ve bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.
Beslenme uzmanlarına göre, orta boy bir portakal gündelik C vitamini ihtiyacının neredeyse bütününü giderir ve bedeni zararlı maddelere karşı korur. Ayrıca A vitamini de portakalı potasyum, kalsiyum ve lif yapısı bakımından zengin yapar.
A ve C vitamini bakımından zengin portakal, bağışıklık, kalp, sindirim, cilt sağlığı ve kan şekeri kontrolü gibi konularda destek sunar. Bu nedenle günün her saati tüketilebilmektedir. Ve tart, tatlı ve yemeklerde de kullanılmaktadır.