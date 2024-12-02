Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş

Portakal, hem Türkiye'de hem de dünyada en yaygın narenciye ürünlerinden biridir. Besin değeri, tatlı ve ferahlatıcı özellikleriyle çoğu tarifte de kullanılır. Tıpkı limon gibi yüksek oranda C vitaminine sahiptir ve bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.