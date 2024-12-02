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  4. Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş

Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş

Mevsimin ilk hasat ürünü portakalı seçerken bilinmeyen detaylar ortaya çıktı. Mersin'de hayatını portakal yetişiriciliğine adayan Kasım Sezgin, portakalın ağırlığına vurgu yaptı.

Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş - Sayfa 1

Portakal, hem Türkiye'de hem de dünyada en yaygın narenciye ürünlerinden biridir. Besin değeri, tatlı ve ferahlatıcı özellikleriyle çoğu tarifte de kullanılır. Tıpkı limon gibi yüksek oranda C vitaminine sahiptir ve bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

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Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş - Sayfa 2

Beslenme uzmanlarına göre, orta boy bir portakal gündelik C vitamini ihtiyacının neredeyse bütününü giderir ve bedeni zararlı maddelere karşı korur. Ayrıca A vitamini de portakalı potasyum, kalsiyum ve lif yapısı bakımından zengin yapar.

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Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş - Sayfa 3

A ve C vitamini bakımından zengin portakal, bağışıklık, kalp, sindirim, cilt sağlığı ve kan şekeri kontrolü gibi konularda destek sunar. Bu nedenle günün her saati tüketilebilmektedir. Ve tart, tatlı ve yemeklerde de kullanılmaktadır.

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Mersinli narenciye üreticisi açıkladı: Mevsimin ilk çıkan portakalı böyle seçilmeliymiş - Sayfa 4

Portakal, çoğunlukla tatlı ve ekşi türü olmak üzere ikiye ayrılır. Taze olmasını beklediğiniz portakalın türünün de tatlı olması gerekmektedir. Ekşi cinsleri genellikle tart, marmemal ve yemeklerde kullanılır.

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