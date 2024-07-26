Yaz yağmurları geliyor! Meteoroloji 15 ili sarı ve turuncu kodla uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunda 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Kuzey kesimlerde aşırı yağış nedeniyle sel ve taşkın riski var, hissedilen sıcaklık kuzeyde 5 ile 8 derece düşecek. İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek.
İstanbul'da bugün yağmur aralıklı sürecek, Anadolu Yakası Silivre tarafına göre daha kapalı olacak. Karayel serin estiğinden sıcaklık 24-26 dereceye iniyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden artacak.
Başkentte de kuvvetli sağanaklar sürecek, sıcaklık 28 derece. İzmir 4 derece serinliyor, biraz bulutlu, sıcaklık 34 derece. Bursa da yağmur geçişleri var sıcaklık 27 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 41 derece.
MGM tarafından bugün için 5 ile turuncu, 10 ile ise sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, İstanbul,
Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Karabük için sarı kodlu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Marmara'da Kocaeli ve Sakarya'da şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Karayelle sıcaklık belirgin derecede düşüyor, Edirne 33, Sakarya 25 derece. Yağış cumartesi öğleye kadar sürecek.