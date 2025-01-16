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  4. Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)

Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)

Metro’da, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde 31 Ocak tarihine kadar geçerli avantajlı fiyatlar… İşte, Metro indirimli deterjan ve kişisel bakım ürünleri fiyatları…

Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 1

ARIEL OXI EKSTRA HİJYEN TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 5,5 KG

Fiyat: 299,90 TL

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Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 2

BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 4 LT

Fiyat: 159,90 TL

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Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 3

VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1,44 LT

Fiyat: 89,90 TL

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Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK) - Sayfa 4

ASPEROX SPARX BULAŞIK TABLETİ 60’LI

Fiyat: 249,90 TL

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