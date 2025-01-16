Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)
Metro’da deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON İNDİRİM TARİHİ 31 OCAK)
Metro’da, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinde 31 Ocak tarihine kadar geçerli avantajlı fiyatlar… İşte, Metro indirimli deterjan ve kişisel bakım ürünleri fiyatları…
ARIEL OXI EKSTRA HİJYEN TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 5,5 KG
Fiyat: 299,90 TL
1 | 15
BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 4 LT
Fiyat: 159,90 TL
2 | 15
VERNEL MAX KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1,44 LT
Fiyat: 89,90 TL
3 | 15
ASPEROX SPARX BULAŞIK TABLETİ 60’LI
Fiyat: 249,90 TL
4 | 15
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