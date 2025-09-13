Mevsim geçişlerinde sağlığın anahtarı: Doğru beslenme

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Mevsim geçişlerinde bağışıklığı destekleyen besinlerin tüketimi hayati öneme sahiptir. Turunçgiller, brokoli, ıspanak ve kırmızı biber gibi C vitamini zengini sebze ve meyveler, vücudu soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı korur. Yoğurt, kefir ve probiyotik içeren gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuruyemişler, badem ve ceviz gibi gıdalar çinko ve E vitamini açısından zengindir ve hücrelerin korunmasına yardımcı olur. Balık, özellikle somon ve sardalya, omega-3 yağ asitleriyle iltihaplanmayı önler ve bağışıklık sistemini destekler. Mevsim geçişlerinde dengeli protein tüketimi, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir. Baharatlar ve doğal bitki çayları da antioksidan özelliğiyle bağışıklık desteği sağlar. Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, mevsim değişikliklerine karşı vücudu daha dirençli kılar. Beslenme uzmanları, her öğünde bu besinlerden en az birine yer verilmesini öneriyor. Düzenli ve çeşitli beslenme, bağışıklığın doğal dengesini korur ve hastalıklara karşı koruma sağlar.