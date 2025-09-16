Mide delinmesine dikkat! Erken belirtileri fark edin

EN YAYGIN NEDENİ ÜLSERLER

Mide delinmesinin en sık görülen nedeni, tedavi edilmeyen mide veya onikiparmak bağırsağı ülserleridir. Ülserler, mide veya bağırsak duvarında asit ve enzimlerin aşındırıcı etkisiyle zamanla derinleşir ve duvarı deler. Özellikle kronik ülser hastalarında, ağrı ve yanma gibi belirtiler çoğu zaman ihmal edilir. Bu ihmal, ülserin ilerlemesine ve en sonunda mide delinmesine neden olabilir.