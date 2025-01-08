Mide fıtığı nedir? Mide fıtığı belirtileri nelerdir?

Mide fıtığı nedir?

Mide fıtığı, mide dokusunun karın boşluğu yerine diyafram adı verilen kas tabakasının üzerine kayması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Küçük bir mide fıtığı genellikle kişiye sorun yaratmaz. Fakat büyük bir mide fıtığı mevcutsa, yiyeceklerin ve asidin yemek borunuza geri dönmesine ve mide ekşimesine neden olur.