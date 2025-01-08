Mide fıtığı nedir? Mide fıtığı belirtileri nelerdir?
Mide fıtığı, mideyi yemek borusuna bağlayan kasların erimesi sonucu midenin yemek borusuna sarkmasıyla oluşan bir hastalıktır. Peki, mide fıtığı belirtileri nelerdir? Mide fıtığı nasıl tedavi edilir? İşte, mide fıtığına dair detaylar...
Mide fıtığı nedir?
Mide fıtığı, mide dokusunun karın boşluğu yerine diyafram adı verilen kas tabakasının üzerine kayması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Küçük bir mide fıtığı genellikle kişiye sorun yaratmaz. Fakat büyük bir mide fıtığı mevcutsa, yiyeceklerin ve asidin yemek borunuza geri dönmesine ve mide ekşimesine neden olur.
Mide fıtığı belirtileri nelerdir?
- Mide ekşimesi
- Mide yanması
- Mide veya yemek borusunda rahatsızlık ve ağrı hissi
- Tüketilen gıda parçalarının ağza gelmesi
- Mide asidinin yemek borusuna geri akışı
- Ağızda acımsı tat
- Yutma güçlüğü
- Ani geğirme
- Hazımsızlık ve şişkinlik
- Göğsün alt kısmında yanma hissi
- Mide fıtığı akciğerlere baskı yaparsa nefes darlığı
- Öksürük krizleri mide fıtığının belirtilerindendir.
Mide fıtığı neden olur?
Mide fıtığının ortaya çıkış nedeni, diyaframda meydana gelen zayıflamadır. Yemek borusuna yapılan cerrahi girişimlere bağlı olarak pasajın kısalması, şiddetli öksürük, hamilelik, ağır işlerde çalışma, ağır kaldırma gibi durumlarda mide fıtığı meydana gelebilir. Ayrıca, mide fıtığı problemi 50 yaş üzerindeki kişilerde %65 oranında görülmektedir.