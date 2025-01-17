"Midemde hep bir yanma var" diyorsanız dikkat! Mide fıtığı olabilirsiniz

MİDE FITIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Mide fıtığı; düzensiz beslenme sonucu sürekli kabız olmak, yaş ile birlikte kasların zayıflaması, genetik faktörler, sigara kullanımı, stres, sürekli olarak öksürmek ve ağır kaldırmak gibi nedenlerden dolayı olabilir.