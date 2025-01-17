"Midemde hep bir yanma var" diyorsanız dikkat! Mide fıtığı olabilirsiniz
Midenin bir kısmının diyafram yoluyla göğse doğru çıkıntı yapmasına mide fıtığı, tıptaki adıyla Hiatel Herni adı verilir. Peki, mide fıtığının belirtileri nelerdir? Mide fıtığı nasıl tedavi edilir? İşte, mide fıtığına dair detaylar...
MİDE FITIĞI NEDİR?
Mide fıtığı, midenin üst kısmında karın ve göğüs bölgenizi ayıran büyük kasın diyaframdaki bir açıklıktan göğse doğru şişmesidir.
MİDE FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Mide fıtığının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Midede yanma
- Göğüste ağrılı yanma hissi
- Yemeklerden sonra ağırlık hissi veya hazımsızlık
- Mide asidinin yemek borusuna geri akışı
- Boğazın arka kısmında acı veya ekşi tat
- Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı
- Nefes darlığı
- Mideden acı su gelmesi
- Midede kramp
- Mide bulantısı ve kusma
- Yutma güçlüğü
- Öksürük krizleri
- Ağız kokusu
- Tuvalet düzensizlikleri