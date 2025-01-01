Milli Piyango sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye hangi illere çıktı? Bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır sorusu günün öne çıkan konusu oldu. Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Salı günü 18:30'da başladı ve 23: 15'te sona erdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan çekilişte 600 Milyon TL’lik büyük ikramiye sahiplerini buldu. Büyük ikramiye ve amorti çekilişinin de tamamlanmasının ardından Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste erişime açıldı.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE YAYINLANDI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı akşamı 23:15'te tamamlandı. Akabinde ise Milli Piyango sorgulama işlemleri hız kazandı.
İşte, Milli Piyango sonuçları ile kazandıran tüm numaralar:
600 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR (BÜYÜK İKRAMİYE)
1 0 5 2 4 4 8
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Buna göre, büyük ikramiye üç eşit ikramiyeye bölünecek.
Bursa Osmangazi
Antalya Muratpaşa
İzmir Bergama
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI SIRALI TAM LİSTE
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 18.30'da küçük ikramiyeler ile başladı. Çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiye çekilişlerinin ardından sona erdi.
https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama ekranından hızlı bilet sorgulaması yapabilirsiniz.