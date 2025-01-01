Milli Piyango sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye hangi illere çıktı? Bilet sorgulama nasıl yapılır?

600 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR (BÜYÜK İKRAMİYE)

1 0 5 2 4 4 8

600 Milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. Buna göre, büyük ikramiye üç eşit ikramiyeye bölünecek.

Bursa Osmangazi

Antalya Muratpaşa

İzmir Bergama