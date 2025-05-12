Minik dahiler için zamanı keşfetme vakti! Çocuklara saat öğretme yöntemleri

2-) ZAMANI SOMUTLAŞTIRAN OYUNLAR

"Zaman Dedektifi" oyunuyla, günlük aktivitelerin ne kadar sürdüğünü tahmin etmelerini sağlayın. Örneğin, "Diş fırçalama sence ne kadar sürer?". “Kaç saat uyuyoruz?” gibi sorularla zaman algılarını geliştirebilirsiniz. "Zaman Çarkı" oyunuyla, farklı zaman dilimlerinde neler yapılabileceğini keşfedin. Örneğin, çarkı çevirerek "sabah", "öğle", "akşam" gibi zaman dilimlerinde yapılması gereken aktiviteleri belirleyin. "Çiçek saat" yöntemiyle ise de analog saati çocuklarınızın daha iyi kavramasını sağlayabilirsiniz.