Mis kokulu şifa kaynağı: Gül yağının faydaları nelerdir?

Gül yağı kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?

Gül yağı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemlisi gül yağının orijinal olmasıdır. Sahte ürünlere dikkat edilmesi gerekir. Gül yağı uçucu yağlar arasında yer almaktadır. Uçucu yağların cilde doğrudan uygulanması tahrişe sebep olabilmektedir. O nedenle gül yağı kullanırken su ile veya taşıyıcı yağlar ile karıştırılması önerilir.

Hamileler ve emziren annelerde gül yağı kullanmadan önce doktora danışmalıdır.