Mis kokulu şifa kaynağı: Gül yağının faydaları nelerdir?
Gül yağı, aromaterapi uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir yağdır. Gül yağının hoş kokusunun, sakinleştirici bir etki bıraktığı en çok bilinen gül yağı faydaları arasındadır. Peki gül yağının diğer faydaları nelerdir? İşte gül yağının faydaları...
Gül yağının faydaları nelerdir?
Cilde genç bir görünüm kazandırır
Ciltteki kızarıklıkları giderir
Cildinizin nem dengesini eşitler
Güneş lekelerinin görünümünü azaltır
Gül yağını cildinize masaj yaparak uyguladığınızda kan dolaşımı hızlanır ve cilt canlılık kazanır
Ruhsal rahatsızlıkları iyileştirmede etkili olan gül yağı anksiyete ve depresyon için kullanılır
Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız gül yağını karın kasları bölgesine masaj olarak uyguladığınızda bağırsaklarınızı rahatlatabilirsiniz
Gül yağı, sağlıklı saçlara sahip olmak için gül yağı saç maskesinde kullanılabilir. Sahip olduğu vitaminler sayesinde saçların ihtiyacı olan nemi karşılar.
Gül yağı, saç sağlığını destekler ve sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.
Gül yağı içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde hücre onarımını hızlandırmaktadır. Küçük yaralanmalardan kalan izlerin azalmasında etkilidir
Ağrıları hafifletir
Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir
Gül yağı kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
Gül yağı kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemlisi gül yağının orijinal olmasıdır. Sahte ürünlere dikkat edilmesi gerekir. Gül yağı uçucu yağlar arasında yer almaktadır. Uçucu yağların cilde doğrudan uygulanması tahrişe sebep olabilmektedir. O nedenle gül yağı kullanırken su ile veya taşıyıcı yağlar ile karıştırılması önerilir.
Hamileler ve emziren annelerde gül yağı kullanmadan önce doktora danışmalıdır.