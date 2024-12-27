Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin
Çikolata ve tatlı türlerinin çok zararlı olduğu düşünülse de, bazı araştırmalar bunun tersini gösteriyor. Öyle ki çok sevilen çikolata türlerinden birinin faydası saymakla bitmiyor…
Gün içinde tüketilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Bunlar kimi zaman çok lezzetli görünse de, arkasından pek çok zararları olabiliyor. Ancak bu efsaneyi çürüten bazı sağlıklı yiyecekler de var.
Düşünülenin aksine her tatlı veya çikolata aslında zararlı değil. Öyle ki yapılan araştırmalara göre severek tüketilen bitter çikolatasının faydası saymakla bitmiyor.
Günlük sade ek olarak bitter çikolata pastalarda, keklerde ve diğer tatlı türlerinde kullanılabiliyor. Yiyeceklere lezzet katan bu çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor.