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  4. Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin

Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin

Çikolata ve tatlı türlerinin çok zararlı olduğu düşünülse de, bazı araştırmalar bunun tersini gösteriyor. Öyle ki çok sevilen çikolata türlerinden birinin faydası saymakla bitmiyor…

Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin - Sayfa 1

Gün içinde tüketilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Bunlar kimi zaman çok lezzetli görünse de, arkasından pek çok zararları olabiliyor. Ancak bu efsaneyi çürüten bazı sağlıklı yiyecekler de var. 

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Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin - Sayfa 2

Düşünülenin aksine her tatlı veya çikolata aslında zararlı değil. Öyle ki yapılan araştırmalara göre severek tüketilen bitter çikolatasının faydası saymakla bitmiyor.

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Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin - Sayfa 3

Günlük sade ek olarak bitter çikolata pastalarda, keklerde ve diğer tatlı türlerinde kullanılabiliyor. Yiyeceklere lezzet katan bu çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor. 

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Misafirlerinize tatlı diye bunu ikram edin: Faydası saymakla bitmiyor, her gün 30 gram tüketin - Sayfa 4

Son zamanlarda bitter çikolatanın kurşun içerebileceği konusunda bazı iddialar öne sürülse de Tulane Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, günlük bir yaklaşık 28 gram çikolata tüketmenin yetişkinler için neredeyse hiçbir risk taşımadığını ortaya koyuyor.

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